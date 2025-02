Pazienza: “Dobbiamo fare di più come atteggiamento”

Michele Pazienza, ex calciatore della Juve ed ora allenatore del Benevento, ha detto la sua dopo la partita con la Next Gen.

Michele Pazienza, allenatore del Benevento, ha detto la sua dopo la partita con la Juve Next Gen. Ecco le sue parole: “Sono mancati i gol, ma anche l’atteggiamento giusto in occasione dei gol presi. Mi aspettavo dai ragazzi la capacità di compattarsi nelle difficoltà, cosa che non abbiamo fatto e su cui dobbiamo lavorare. Quando si è in inferiorità numerica, come in occasione del primo gol, tutta la squadra deve sacrificarsi, questo mi ha dato fastidio. E’ un peccato perché eravamo partiti bene, creando due buone chance, poi abbiamo rovinato tutto con quella situazione nel primo gol. Dopo il raddoppio, abbiamo perso fiducia, siamo usciti dalla partita e anche questo non va bene. La reazione nel secondo tempo c’è stata, non era scontata, ma dobbiamo fare di più sul piano dell’atteggiamento: è su questo che dovremo intervenire”.

Sulla tattica

"Nel calcio di oggi ci si fossilizza sui sistemi di gioco. Il modulo lo fa le caratteristiche dei giocatori. Dal punto di vista tattico, non ho fatto molto se non mettere i giocatori nei ruoli in cui si sentono maggiormente a proprio agio. Simonetti da mezzala ha iniziato il suo percorso, Lamesta è un esterno offensivo puro, Perlingieri un attaccante di manovra: ho cercato di metterli nelle zone di campo in cui avrei potuto ottenere di più. E' quello che farò sempre, poi in base alle esigenze potremo cambiare, anche a gara in corso".