Pavoletti: “Partita combattuta, con la Juve può capitare di perdere”

Ieri la squadra di Massimiliano Allegri ha vinto in rimonta una gara ostica a Cagliari. Il centravanti rossoblù ha detto la sua a fine match.

Il pareggio di de Ligt allo scadere del primo tempo è stato un tassello fondamentale del successo. Nella ripresa poi i bianconeri sono riusciti a trovare il gol allo scoccare dell'ultimo quarto d'ora, sull'asse tra Dybala e Vlahovic . La squadra di Walter Mazzarri comunque ha provato a rendere dura la vita alla Juve fino alla fine, anche perché ora la situazione dei sardi si è fatta difficile . Partiti con altre ambizioni, ora i rossoblù sono in piena lotta per la salvezza , che si giocherà punto a punto in queste ultime giornate. Di questo e della prestazione di ieri ha parlato anche Leonardo Pavoletti . Di seguito le sue parole al sito ufficiale del Cagliari.

"Abbiamo giocato da squadra, è stata una partita equilibrata e combattuta palla su palla. Abbiamo messo in campo tutte le cose che ci siamo detti negli ultimi giorni, abbiamo fatto una prestazione corale: poi con la Juventus può capitare di perdere, anche se è normale essere delusi visto il secondo gol subito in modo un po’ fortuito. Alcuni episodi andrebbero gestiti con più furbizia, ci stiamo impegnando per capire come interpretare i vari momenti della partita. Curando questi piccoli dettagli e mantenendo lo stesso atteggiamento di stasera, riusciremo a fare punti già dalla prossima gara. Il gruppo è fatto da ragazzi che desiderano in ogni modo raggiungere questa salvezza".