Juve, senti Mazzarri: “Pareggio? Non avremmo rubato niente”

Al termine della partita, l'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro la Juve

redazionejuvenews

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro la Juve, l'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha analizzato il match: "Serviva una risposta dopo il fulmine a ciel sereno di Udine. È vero che arriviamo da tante sconfitte, ma vanno visti anche gli avversari. Ci siamo un po' lasciati andare e abbiamo perso degli equilibri, questo succede perché la squadra è giovane. Abbiamo lavorato bene in ritiro e oggi è arrivata una risposta importante, però purtroppo quest'anno ci manca quel pizzico di fortuna che non ci ha fatto fare nemmeno un punto. Da ora in poi però non possiamo più sbagliare. Dal Sassuolo iniziano le nostre finali, dobbiamo fare il nostro calcio propositivo ma anche portati a casa i punti. Oggi se avessimo pareggiato non avremmo rubato niente, loro hanno fatto dei tiri solo da fuori e hanno segnato su rimpallo".

Per il Cagliari questa è la quinta sconfitta consecutiva: "Per me non c'è paura per le sconfitte. Io ho esperienza, ho sottovalutato io alcune sfide. È giusto che le grandi squadre si temano ma noi abbiamo fatto peggio con le piccole. Io dovevo essere più un cane intorno a un osso e fare paura alla squadra. Questo è il mio rammarico. Chiaro che se trovi Dybala hai paura, e noi tutte le dobbiamo vivere con paura e rispetto da qui in avanti. Io sarò un martello pneumatico. E il Sassuolo per noi sarà una super big. Non dimentichiamoci che abbiamo recuperato Marin e Pavoletti solo in settimana dal Covid. Ogni tanto abbiamo delle leggerezze. Poi chiaro che possiamo giocare anche meglio".

Chiosa finale sulla lotta salvezza: "Ho dato una pacca a tutti e domani ci vediamo per un allenamento e poi darò il giorno libero. Quando perdi così ti scoccia. Come evitare i blackout? Contro l'Udinese abbiamo fatto un'ora e mezza di seduta video dopo il 5-1. E oggi abbiamo rifatto errori simili sugli schemi da piazzato. Dalla prossima battiamo direttamente in mezzo su calcio d'angolo. Poi chiaramente c'è anche il valore degli avversari che sono stati bravi in ripartenza".