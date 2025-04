Pavan: “Tudor allenerà la Juventus anche l’anno prossimo”

Massimo Pavan ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: per il giornalista, il suo futuro in bianconero non sarebbe in discussione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “Igor Tudor continua a raccogliere consensi, il suo futuro, al momento non sembra essere in discussione, guiderà la Juventus anche l’anno prossimo se continuerà a fare quello che sta facendo, vale a dire, vincere e mantenere la squadra unita e compatta. L’ex difensore della Juventus ha conquistato tutti, con la sua passione per il mondo Juve, per la capacità di rilanciare certi giocatori e per la sua professionalità, che del resto non mancava al predecessore, unità all’empatia che, invece, mancava a Thiago Motta“.

Pavan: “Le prossime quattro partite diranno sul serio cosa sarà il futuro di Tudor”

Il giornalista ha proseguito: "Tutti con Tudor, al momento, ma bisogna continuare a fare bene e soprattutto a vincere, soprattutto a Parma e con il Monza poi ci saranno le due trasferte con Bologna e Lazio che forse diranno sul serio cosa sarà del suo futuro. Bisogna, come prima cosa, evitare delle giornate negative come quelle vissute con Motta contro Psv, Empoli, Atalanta e Fiorentina, le quattro partite che, da gennaio in poi, hanno segnato la vita professionale di Motta a Torino".