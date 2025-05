Pavan: “Thuram è stato il miglior acquisto della Juventus”

Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Thuram: per il giornalista sarebbe stato il miglior acquisto dello scorso mercato

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Khephren Thuram. Ecco un estratto delle sue parole: “Khephren Thuram è il miglior acquisto della Juventus: il centrocampista che ha trasformato la stagione bianconera. Khephren Thuram è il miglior acquisto della Juventus: il centrocampista che ha trasformato la stagione bianconera. Sin dal suo arrivo, Thuram ha mostrato di essere un valore aggiunto per il centrocampo della Juventus, adattandosi perfettamente alle idee di gioco prima di Thiago Motta e ora di Igor Tudor. Il suo impatto è stato immediato: prestazioni solide, inserimenti offensivi efficaci e anche gol pesanti, come quello segnato contro il Bologna. Da utilizzo possibile e parziale a insostituibile”.

Pavan: “Thuram ha alzato il livello del reparto centrale”

Il giornalista ha proseguito: “Nessun altro centrocampista della rosa juventina è riuscito a incidere allo stesso modo sia in fase difensiva che offensiva. Le sue performance, come quella dominante contro la Lazio, hanno alzato il livello del reparto centrale della squadra, rendendolo un giocatore praticamente insostituibile. Nonostante l’ottimo rendimento in Serie A, sorprende la mancata convocazione di Thuram nella nazionale maggiore francese. Tuttavia, con queste prestazioni, è solo questione di tempo prima che anche Didier Deschamps (o chi sarà il futuro CT) gli conceda un’opportunità con i Bleus”. Leggi anche le parole di Lilian Thuram su Khephren e Marcus <<<