Pavan: “Psv? Passo in avanti della Juventus rispetto a Como”

Massimo Pavan ha confrontato le ultime due partite dalla Juventus sottolineando come con il Psv avrebbero fatto meglio che con il Como

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Psv Eindhoven. Ecco uno stralcio delle sue parole: “È innegabile, la Juventus contro il Psv ha fatto un passo avanti. L’avversario non era semplice, più forte di settembre e la Juventus aveva una difesa meno forte di allora, senza Bremer, Kalulu e Cambiaso. La differenza c’è e si sente, tuttavia i bianconeri non hanno concesso tantissimo, una mischia, due tiri da fuori e la rete del pari nata da un rimpallo sfortunato e da una tardiva chiusura di Kelly, un po’ in difficoltà con i giocatori più veloci e che tuttavia non ha fatto una prestazione disastrosa, credendo nel finale su Bakayoko“.

Pavan: “Juve ancora in sofferenza sui calci da fermo”

Il giornalista ha proseguito: “A Como, contro un avversario diverso, più dinamico ma meno forte nel complesso, la Juventus aveva sofferto molto di più, aveva concesso molto di più e Michele Di Gregorio aveva dovuto fare una serie di parate molto più difficili e determinanti. A Como, non si erano salvati in tanti, con il Psv abbiamo visto cose positive ed anche qualcuna negativa da correggere. In primis si soffre ancora sui calci da fermo e conoscendo l’Inter sarà un problema. Altro tema sarà la velocità dei giocatori nerazzurri che potrebbe essere un problema non banale, Kelly ha sofferto Perisic dopo Strefezza, crescendo nel finale su Bakayoko e dimostrando una certa grinta come Renato Veiga. Weah è stato bravo più ad offendere che a difendere, mentre Gatti rimane il migliore dietro”. Leggi anche le pagelle di Di Livio di Juventus-Psv <<<