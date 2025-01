Pavan: “Le sostituzioni alla Juve non cambiano le partite”

Massimo Pavan ha parlato delle sostituzioni in corso partita della Juve: per il giornalista, queste non riuscirebbero a incidere abbastanza

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’impatto delle sostituzioni in corso partita della Juventus di mister Thiago Motta. Ecco le sue parole: “A Thiago Motta oggi faremmo una domanda, semplice, ma diretta. Perché al Bologna, spesso e volentieri cambiava le gare e lo stesso non avviene in bianconero e di seguito perché spesso e volentieri chi entra a gara in corso, invece di migliorare la squadra non la cambia o addirittura la peggiora? Una questione delicata che merita attenzione e forse una risoluzione perché non è assolutamente semplice gestire una situazione del genere se tutti coloro che entrano in campo non riescono ad essere focalizzati nel miglioramento della squadra e non danno quel qualcosa in più. Altrove non succede, guardiamo alla concorrente diretta Milan, dove i cambi di Conceiçao, nelle ultime partite sono stati fondamentali. Abraham e Musah sono poi così più forti dei cambi della Juventus?”.

Pavan: “Chi entra non ha le caratteristiche per dare quello che serve”

Il giornalista ha proseguito: “Qualcuno ipotizza che la responsabilità sia di Thiago Motta. Francamente non ce la sentiamo di dare le responsabilità al mister, possiamo dire che è anche responsabilità del mister perché si vince, si perde e nel caso della Juventus, si pareggia tutti insieme. Sicuramente Motta nelle ultime gare non è stato molto fortunato nelle scelte a gara in corso, togliere Vlahovic, non è stata una scelta oculata, visto che chi è entrato ha fatto peggio, ma, soprattutto, ha evidenziato caratteristiche che non sembrano essere sufficienti per far salire la squadra e dare al reparto quello che serve (…)”.