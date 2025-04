Pavan: “La Juventus subisce troppi gol da palla inattiva”

Massimo Pavan ha parlato delle difficoltà della retroguardia della Juve: per il giornalista sarebbero troppi i gol subiti da palla inattiva

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato delle difficoltà della retroguardia della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “L’allenatore bianconero ha un compito da fare: ridare forza difensiva alla squadra e rendere la squadra più solida. I bianconeri hanno subito reti nelle ultime due partite e soprattutto subiscono troppe reti su palla inattiva e calcio d’angolo. C’è da lavorare, anche perché il Parma ha segnato spesso e volentieri da queste situazioni e sicuramente anche lunedì contro i bianconeri cercheranno di sfruttare al meglio le casistiche che si presenteranno”.

Pavan: “La squadra non offre alcuna sicurezza sui palloni alti”

Il giornalista ha proseguito: "A Torino, devono capire come mai si prendono troppi gol pur avendo in squadra dei giocatori di valore dal punto di vista fisico come Thuram, come Locatelli, come Kelly, come Veiga che sicuramente non sono giocatori piccoli, anzi. Va bene che mancano Bremer e Cabal, lo capiamo, lo comprendiamo e lo accettiamo. Questo è un alibi, ma certe situazioni non possono essere accettate supinamente con una scusa. Vanno combattute, vanno curate e vanno risolte. La Juventus, quindi, deve operarsi sotto questo punto di vista. Deve trovare una soluzione per rendere tutto assolutamente più solido, perché oggi la squadra non offre alcuna sicurezza quando viene attaccata sui palloni alti".