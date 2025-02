Pavan: “La Juventus deve migliorare l’attenzione difensiva”

Massimo Pavan ha parlato dell'ultima Juventus vista in campionato: per il giornalista andrebbe migliorata l'attenzione difensiva complessiva

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan è ritornato sulla Juventus vittoriosa in Serie A contro il Como. Ecco un estratto delle sue parole: “Questa squadra ha bisogno di sentirsi protetta e di migliorare l’attenzione in fase difensiva per vincere le partite come si deve. Nel recupero del primo tempo non si possono perdere certi palloni, era già successo nel finale con la Fiorentina, con il Lecce, con il Cagliari, errori in uscita banali e gol fatali. Questa volta è toccato a Koopmeiners, ma può toccare a chiunque e su questo aspetto occorre migliorare, così come sull’attenzione per i colpo di testa. Continuano ad essere troppi i gol incassati su colpi di testa, si può e si deve fare di meglio”.

Pavan: “Per superare il turno in Champions serve di più”

Il giornalista ha aggiunto: “La difesa non è solida, lo sappiamo, non può esserlo con certe assenze e con calciatori appena arrivati. Veiga non ha fatto male ma non è Bremer, Kelly è apparso un poco timido e un po’ rigido ma ovviamente non conosce i compagni, non conosce la lingua, era complicatissimo entrare a freddo in un match del genere. Per competere per il quarto posto e provare a superare il Benfica in Champions, serve di più, migliorare l’attenzione nel dettaglio, maggior velocità di giocata offensiva e di circolazione della palla e più precisione nei passaggi. La Juventus deve fare sicuramente un upgrade per puntare in alto”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<