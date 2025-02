Pavan: “La Juve non dovrebbe acquistare più dall’Atalanta…”

Pavan ha parlato dell'impatto dei giocatori dell'Atalanta nella Juventus nella storia recente, suggerendo di non effettuare altre operazioni

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’impatto dei giocatori acquistati dalla Juventus, arrivati dall’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole: “Basta giocatori dell’Atalanta ci siamo veramente scocciati di prendere giocatori da una squadra che in casa proprio li fa brillare e altrove non riescono a rendere come dovrebbero. Il problema è che i giocatori dell’Atalanta non solo non rendono se vanno alla Juventus, ma fanno male se vanno al Milan se vanno alla Roma, se vanno all’Inter, non rendono ovunque vadano. Gli esempi sono veramente tanti e sono tutti calzanti. A chi viene in mente un giocatore dell’ultimi due anni che è uscito dalla formazione di Gasperini e che nell’altra squadra, dove è andato, ha aumentato il proprio valore? Non ce ne vengono in mente tanti, forse non ce ne viene in mente neanche uno”.

Pavan: “La Juventus ha strapagato Koopmeiners”

Il giornalista ha proseguito: "Siamo tutti convinti che Teun Koopmeiners sia un ottimo giocatore, ma allo stesso tempo siamo convinti che la Juventus lo abbia strapagato e che il valore adesso non si è più quello che è stato pagato dai bianconeri, magari svolterà a Cagliari, ma oggi siamo sotto. Il compito di Koopmeiners, per esempio, sarà quello di dimostrare, da qui in avanti, di valere quella cifra se non quest'anno, gli anni prossimi, comunque ad oggi il calciatore vale meno di quanto pagato. E sono tantissimi altri gli esempi di questo tipo (…)".