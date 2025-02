Pavan: “La Coppa Italia può salvare la stagione della Juve”

Pavan ha parlato dell'appuntamento della Juventus in Coppa Italia, invitando i bianconeri a non sottovalutare il valore della competizione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’importanza della Coppa Italia per la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus affronta oggi la sua seconda sfida in coppa Italia, competizione spesso snobbata ma che spesso salva la stagione. E’ successo così lo scorso anno con la vittoria sull’Atalanta, potrebbe esserlo anche quest’anno, a patto di arrivare fino in fondo, del resto, oltre alla gara di oggi mancherebbero solo due partite per arrivare a giocarsi un trofeo, ma anche la possibilità di giocare la prossima Supercoppa”.

Pavan: “Coppa Italia obiettivo stagionale della Juve”

Il giornalista ha proseguito: “Per i bianconeri di Motta la partita di oggi può essere la giusta occasione per fare turnover ma nemmeno troppo perché da una parte serve preservare le forze per il campionato ma dalla parte opposta serve giocare una partita seria per non perdere troppe forze e provare a chiudere il match molto prima rispetto a quanto successo in campionato contro la formazione toscana. Thiago Motta, quindi, cambierà qualcosa in formazione ma è probabile che non andrà incontro ad un cambiamento di formazione eccessivo, da una parte per non snaturare la squadra, dall’altra per non prolungare la partita e prendere inutili rischi in una competizione che la Juventus ritiene assolutamente importante ed un obiettivo stagionale”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<