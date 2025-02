Rassegna stampa / Juve-Empoli con il tandem Muani-Vlahovic

La rassegna stampa di mercoledì 26 febbraio: contro l'Empoli in Coppa Italia, la Juve si appresterebbe a schierare la coppia Muani-Vlahovic

Oggi è mercoledì 26 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Dopo le suggestioni della vigilia, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, sarebbe sempre più orientato a schierare nel match di Coppa Italia contro l’Empoli l’accoppiata offensiva Kolo Muani-Vlahovic. Così fosse, sarebbe la primissima volta dal 1′ minuto.

Corriere dello Sport

Arrivano conferme anche dal Corriere sulla volontà di mandare in campo il tandem offensivo pesante in Coppa Italia contro l’Empoli. Intanto, gli esami strumentali effettuati per Douglas Luiz rivelano come il giocatore non sarà a disposizione della Juventus per circa un mese.

Tuttosport

La svolta offensiva della Juve non passa in sordina neppure al quotidiano sportivo torinese. Inoltre, per la Coppa Italia, l’Allianz Stadium sarà gremito non di meno dei match ufficiali delle altre competizioni. In caso di superamento del turno, Thiago Motta incontrerà il Bologna, suo recente passato, al turno successivo.