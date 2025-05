Juve, Pavan: “Il futuro di Kolo Muani e Conceicao è in bilico”

Massimo Pavan ha parlato di Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao: per il giornalista, il loro futuro alla Juve non sarebbe ancora deciso

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del futuro dei calciatori in prestito alla Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “In bilico ci sono Kolo Muani e Francisco Conceiçao. I due giocatori sembravano assolutamente certi di rimanere ma le ultime vicissitudini, le prestazioni non illuminanti e i tanti alti e bassi hanno minato alla base la situazione. Ad oggi tutto dipende dalla qualificazione alla prossima Champions. Con quelle risorse e’ probabile la permanenza almeno di Kolo Muani, ma la Juventus chiederà, comunque ancora un anno di prestito per valutare l’investimento. Per Conceiçao, tutto da definirei troppi 30 milioni da spendere per una riserva, al momento siamo al più no che si”.

Pavan: “Kalulu resterà sicuramente. Veiga in partenza”

Invece, sulle sicurezze per la prossima stagione, il giornalista ha detto: "Chi è sicuro di restare alla Juventus è Pierre Kalulu. Il francese si è reso protagonista di una stagione di buon livello è la Juventus lo riscatterà per quattordici milioni circa senza alcun dubbio. Stiamo parlando di un giocatore che ha tirato la carretta per buona parte della stagione, dando l'impressione di essere molto affidabile. Chi sembra essere un sicuro partente è Renato Veiga, il portoghese ha dato una risposta positiva a livello di prestazioni, tuttavia il Chelsea ha intenzione di chiedere parecchio è tutto questo rende difficile la situazione. Ad oggi la parte da resta la situazione più probabile, al massimo possibile una concessione per il mondiale per club".