Pavan: “Juve-Inter è una partita che può cambiare una stagione”

Pavan ha parlato della sfida di Serie A tra Juventus e Inter: per il giornalista, sarebbe un tipo di partita che può cambiare una stagione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del match di Serie A tra Juventus e Inter. Ecco cosa ha detto: “La gara di stasera è il classico match che ti può cambiare la stagione, se lo vinci, un discorso che vale per il singolo, così che per la squadra, i tifosi chiedono una notte speciale di quelle da Juventus. La Juventus, stasera più che mai, ha bisogno di tutti, la gara contro l’Inter non si gioca in undici ma in sedici, i cinque cambi saranno fondamentali”.

Pavan: “I ragazzi di Motta non partono battuti”

Il giornalista ha proseguito: “Sicuramente l’Inter è favorita per un motivo, non le manca nessuno, è più avanti in classifica e ha una squadra dall’età media più alta, più esperta e quindi ha mille motivi per cui essere favorita, ma questo non vuol dire che i ragazzi di Motta partano battuti, non si sono sentiti battuti quando erano sotto di due gol e non devono esserlo stasera anche se molti elementi spingono verso la formazione nerazzurra. Serviranno tutti, sia quelli che partiranno dall’inizio ma soprattutto ed in gran parte, coloro che entreranno a gara in corso e dovranno dare lo slancio nella ripresa, esattamente come hanno fatto contro il Psv Eindhoven dove Francisco Conceiçao e Mbangula hanno contribuito a segnare il gol della vittoria”. Leggi anche la rassegna stampa sulla Juventus di domenica 16 febbraio <<<