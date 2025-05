Pavan: “Juve di oggi friabile. Si spezza alle prime difficoltà”

Massimo Pavan ha analizzato la Juventus di questa stagione: per il giornalista, alcuni dati evidenzierebbero la fragilità della squadra

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della Juventus osservata in questa stagione. Ecco un estratto delle sue parole: “C’era una volta la Juve che segnava e che manteneva, non le segnavi mai e ti facevi male. Ora c’è una Juve che passa avanti ma che è friabile come un grissino e che si spezza alle prime difficoltà, magari non crolla, ma comunque lascia sempre qualcosa per strada. Bene ma non benissimo, direbbe qualcuno, frase perfetta per riassume la situazione di una squadra che se non cambia atteggiamento rischia di lasciare la qualificazione Champions ad altri”.

Pavan: “Troppi i 21 punti persi da situazione di vantaggio”

Il giornalista ha proseguito: “Serve una svolta, serve sicuramente qualcosa di diverso perché non è possibile che la Juventus sia stata rimontata in tutte queste partite perdendo ben 21 punti, troppo. Solo Como e Venezia hanno fatto peggio in questo torneo, elementi che testimoniano come questa squadra abbia seri problemi che vanno anche oltre la guida tecnica. Con Motta la Juventus aveva perso punti contro squadre piccole, ma anche di alto cabotaggio come Inter, Fiorentina e Atalanta. Con Tudor lo stesso, il Lecce ha rischiato di pareggiare, ma è andata bene, meno bene è andata con il Bologna e con la Roma, due sfide e due volte in vantaggio e poi il pareggio, stesso copione, sempre nella ripresa, sempre su azione che nasce da una palla aerea”. Leggi anche le parole di Tacchinardi sull’attuale Juventus <<<