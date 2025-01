Pavan: “In Supercoppa suicidio collettivo della Juventus”

Massimo Pavan è ritornato sull'eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana della Juventus, considerata, per il giornalista, un suicidio

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan è ritornato sull’eliminazione in Supercoppa italiana della Juventus per fare il punto sulla stagione. Ecco cosa ha scritto: “Il derby con il Torino si avvicina. Per la Juventus è un test importante per non dire fondamentale dopo l’eliminazione in Supercoppa. Un suicidio collettivo dopo un bel primo tempo, così come successo contro la Fiorentina, suicidio collettivo doppio dopo un’altra gara giocata bene. Una Juventus che ata mantenendo la paurosa media di due reti incassate a partita, evitata solamente contro il Monza. Due reti subite contro Milan, Fiorentina, Venezia e Bologna. Numeri che fanno paura”.

Pavan: “Milan primo concorrente per il 4° posto”

Il giornalista ha proseguito: “Contro il Torino, la Juventus si spera che possa dare un segnale di vita, un segnale importante di reazione, in un match che spesso ha aiutato a dare una scossa in passato per il resto della stagione. Ricordiamo più di una partita delicata con il Torino che è servita in passato a dare una scossa, questa volta sarà così e non potrà che essere così con la formazione bianconera che si trova veramente di fronte ad un bivio. La distanza dal quarto posto non è siderale, ma se la Fiorentina dell’ultimo periodo, forse, preoccupa meno e la Lazio sta cominciando a pagare il dazio degli infortuni, il Milan che la Juventus affronterà tra qualche settimana, sta tornando ad essere la prima concorrente per la quarta piazza.

La situazione della Juventus sembra essere molto legata a vincoli di “testa”, gli errori, spesso individuali, denotano una sicurezza che manca e che diventa tale solo con il doppio vantaggio, come dimostrato in campionato. La gara con i granata assume quindi la connotazione di primo grande bivio della stagione per capire dove si può andare, se il quarto posto è ancora un obiettivo o diventerà un miraggio”.