Pavan: “De Bruyne alla Juve sarebbe strategicamente perfetto”

Massimo Pavan ha parlato della suggestione Kevin De Bruyne: per il giornalista, il centrocampista sarebbe ideale per i piani della Juventus

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’ipotesi di un arrivo alla Juventus di Kevin De Bruyne. Ecco un estratto delle sue parole: “Il nome di Kevin De Bruyne infiamma le voci di calciomercato e si avvicina, almeno idealmente, al mondo Juventus. Dopo essere stato accostato al Napoli, il fuoriclasse del Manchester City entra ora nel radar della Vecchia Signora, scatenando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. Non c’è dubbio: un eventuale arrivo del centrocampista belga rappresenterebbe un colpo di livello mondiale, capace di alzare sensibilmente il tasso tecnico della rosa. In un momento storico in cui la Juventus ha bisogno di qualità, personalità ed esperienza, l’ingaggio di un giocatore come De Bruyne sarebbe strategicamente perfetto”.

Pavan: “De Bruyne può diventare un simbolo di rilancio”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Pur non essendo più nel pieno della sua carriera, il belga rimane un calciatore di caratura internazionale, capace di cambiare le sorti di una partita in qualsiasi momento. Proprio come accadde con altri grandi nomi del passato — da Carlos Tévez a Andrea Pirlo — De Bruyne potrebbe diventare un nuovo simbolo di rilancio per il club. La grande incognita è rappresentata dalla condizione fisica del giocatore. Dopo una stagione condizionata da alcuni problemi fisici al Manchester City, la Juventus dovrà valutare con estrema attenzione lo stato di forma di De Bruyne, evitando errori del passato come quello legato al ritorno di Paul Pogba, rivelatosi poi un investimento fallimentare a causa dei continui infortuni (..)”. Leggi le nostre indiscrezioni in ESCLUSIVA su De Bruyne alla Juventus <<<