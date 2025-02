Pavan: “Con questo carattere la Juve può lottare per dei traguardi”

Pavan ha parlato della Juventus vista nell'ultimo periodo: per il giornalista, la squadra bianconera si approccerebbe con un giusto carattere

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della Juventus vittoriosa contro l’Inter in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole: “Per lo scudetto è andata, per la Champions c’è da battagliare, sia per passare il turno che per arrivare quarti, tuttavia la Juventus che vince contro l’Inter ha dato un segnale: il carattere c’è e quella è una base che devi avere per poter lottare per grandi obiettivi. Ora c’è da chiudere bene la stagione con continuità, con prestazioni di livello, non pensando al passato ma al futuro. Il futuro è della Juventus, giocando così come la ripresa di oggi si potrà lottare per grandi traguardi”.

Pavan: “Aggiungendo Bremer non impossibile lottare con le grandi”

Il giornalista ha proseguito: “Se a questa squadra si aggiungerà un Gleison Bremer, mantenendo molti dei ragazzi adesso nel gruppo sarà impossibile non lottare con le grandi. Lo scorso anno la Juventus contro l’Inter ottenne un pari ed una sconfitta, quest’anno un pari ed una vittoria, è cambiato il mondo direbbe qualcuno, non lo sappiamo, sicuramente il secondo tempo è il migliore che la Juventus ha giocato contro l’Inter dalla vittoria per due a zero della Juventus di Allegri con reti di Angel Di Maria e Fagioli. Ora non vogliamo fare voli pindarici ma mantenere una grande concretezza e in Olanda contro il Psv ci vorranno le giuste conferme”. Leggi anche le statistiche della partita tra Juve e Inter <<<