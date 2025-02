Pavan: “Cagliari-Juventus è una partita trappola”

Massimo Pavan ha parlato della sfida di Serie A tra Juve e Cagliari: per i bianconeri potrebbe trattarsi una partita estremamente insidiosa

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’incontro di Serie A tra Cagliari e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Una vera e propria trappola. La trasferta di Cagliari è una sfida insidiosissima. Abbiamo tutti bene in testa la partita con il Como e la vittoria arrivata solo alla fine al termine di una gara in cui il pareggio era, realmente, il risultato più giusto. In altre trasferte, vedi Lecce, per esempio, i bianconeri meritavano di vincere ma hanno sofferto nel finale, contro il Cagliari c’è da vendicare una partita di andata poco fortunata, con degli episodi arbitrali molto discussi”.

Pavan: “La Juve arriva a Cagliari a pezzetti”

Il giornalista ha proseguito: “La Juventus va in Sardegna in una condizione non certo ottimale, ha giocato ben 120 minuti mercoledì ed è in una situazione fisica non perfetta, servirà, sicuramente il supporto e l’apporto di tutti ed una gestione ottimale anche dal punto di vista fisico. Dal punto di vista del morale, poi, la Juventus ci arriva un po’ a “pezzetti”, l’eliminazione in Champions, anche se toglie una competizione che forse la Juventus, come esperienza e rosa a disposizione non era pronta a sostenere oggi, è un brutto colpo per il morale, ma anche per il blasone perché se ti chiami Juventus devi puntare sempre al top e non puoi accontentarti di essere tra le prime ventiquattro, anzi, di arrivare ventesima nel girone, in futuro bisognerà far meglio”. Leggi anche le ultime di formazione di Cagliari-Juventus <<<