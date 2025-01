Pavan: “Alla Juventus serve ritrovare la solidità”

Massimo Pavan ha parlato della Juventus in vista del prossimo impegno in campionato: il giornalista ha sottolineato l'aspetto della solidità

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della Juventus in vista dell’impegno in Serie A contro l’Atalanta. Ecco cosa ha scritto: “Andare a Bergamo con così tante assenze non ci viene in tempo da diverso tempo. Sarà una partita dal coefficiente di difficoltà enorme contro una squadra che nelle ultime settimane non ha fatto benissimo ma che è nove punti davanti alla Juventus che considerando com’è terminata la stagione scorsa fa capire il livello delle performance bianconere. La Juventus ha sempre preso gol nelle ultime settimane, due da Milan, Fiorentina, Bologna, Venezia, un gol dal Monza e dal Torino che segna pochissimo a testimonianza di una situazione difficile. Servirebbe ritrovare la solidità perduta ma contro l’Atalanta che ritrova Retegui non sarà semplice, attenti ai calci d’angolo”.

Pavan: “Vlahovic e Conceicao assenze importanti”

Il giornalista ha proseguito: “Assenze pesanti quelle di Conceiçao e quella di Dusan Vlahovic. L’attaccante aveva segnato ben cinque reti nelle sue ultime quattro presenze di Serie A contro l’Atalanta. Era il giocatore che ha realizzato più centri contro questa avversaria nella competizione, questo fa capire l’importanza di questa assenza. (…) La partita non sembra la migliore per poter guarire dalla pareggite. Atalanta e Juventus hanno pareggiato ben 10 degli ultimi 15 match di Serie A. Hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato e, la Juventus è la seconda squadra a pareggiare almeno 12 delle prime 19 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter nel 2004/05. E’ la notte di Koopmeiners, dopo la fuga estiva il colpo più costoso dell’estate deve provare ad incidere in una gara fondamentale per la Juventus, in altre occasioni diremmo, va bene non perdere ma a questa Juventus non perdere non può bastare oramai con tutti i punti persi, ogni pareggio è una sconfitta”.