Prandelli: "Atalanta-Juve? Pareggio con gol. Su Koopmeiners..."

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con l'Atalanta.

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport sulla partita con l’Atalanta di questa sera: “Temo un pareggio, ma con gol. Potrebbero segnare l’ex Koopmeiners e Lookman. Le difficoltà di Koop a Torino non mi preoccupano. Ho vissuto da vicino i primi mesi di due campioni come Platini e Boniek: se inizialmente hanno faticato loro, può capitare anche all’olandese. Resto convinto che la Juventus abbia messo a segno un gran colpo. A Koop serve soltanto una scintilla e il ritorno a Bergamo potrebbe essere l’occasione ideale”.

Sulla classifica

“Gian Piero non mi stupisce più e sono sicuro che l’Atalanta fino alla fine lotterà per lo Scudetto. Mi sarei aspettato Thiago più avanti in classifica, ma serve pazienza dopo una rivoluzione totale. E anche se lui non vuole sentire parlare di alibi, l’infortunio di Bremer è stato pesantissimo. Per Motta la perdita di Bremer equivale a quella di Rodri per Guardiola”.