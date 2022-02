Pau Torres avvisa la Juve: “Bianconeri favoriti, ma attenti alle sorprese…”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore centrale del Villareal Pau Torres ha presentato la partita contro la Juventus

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Villareal-Juventus, match valido per gli ottavi di finale di Champions League. Per i bianconeri si prospetta una partita fondamentale: vietato sbagliare. Contro si troveranno una formazione temibile e ben organizzata, in grado di mettere in difficoltà alcune tra le migliori squadre di tutta Europa. Chi vincerà? Intervenuto in conferenza stampa, il difensore centrale e stella del Villareal Pau Torres ha presentato la partita: “La Champions League è la competizione più esigente di tutte. Tutti i rivali sono grandi, quindi in questa fase lo sono senza dubbio di più. Penso che la Juve sia favorita perché è più abituata a giocare questi tipi di partite ad eliminazione diretta. Ma questo non significa che non pensiamo di poter fare una sorpresa ed eliminarli”.