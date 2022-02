L’esordio di Vlahovic in Champions. I precedenti illustri

Stasera il centravanti serbo farà il suo debutto nella massima competizione europea. Vediamo i grandi bomber che hanno fatto subito bene.

redazionejuvenews

Questa sera la Juventus se la vedrà con il Villarrealper la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita importante per il club, ma anche per Dusan Vlahovic in particolare. Il centravanti serbo infatti, a 22 anni da poco compiuti, farà il suo esordio nella massima competizione europea. Come proposto da La Gazzetta dello Sport, vediamo i precedenti illustri degli esordi per i bomber in Europa.

Uno degli attaccanti a cui è stato paragonato il centravanti juventino è Erling Haaland. Il norvegese, alla sua prima apparizione in Champions, ne fece addirittura 3. Era il settembre 2019: il Salisburgo affrontava in casa il Genk. Il risultato finale fu un 6-2 tennistico, con la tripletta del giovane attaccante, arrivata già nel primo tempo. Un record entrato nella storia della Champions, con il primo gol addirittura segnato dopo 105 secondi. Ma c'è chi ha fatto meglio: Sebastien Haller. L'ivoriano, al suo debutto in Champions con l'Ajax, ne ha messi a referto addirittura 4. Era lo scorso 15 settembre, contro lo Sporting Lisbona, nella fase a gironi. Un record difficile da superare.

Tornando indietro, Marco Van Basten, grande protagonista in Coppa dei Campioni, timbrò anche nella prima edizione della Champions (1992-93). Nel 4-0 rifilato dal Milan al NK Olimpia, il Cigno di Utrecht segnò una doppietta. Ma ci sono altri grandi nomi in questa lista. Tino Asprilla fece una tripletta in Newcastle-Barcellona 3-2. Stesso score di Wayne Rooney in 6-2 del Manchester United al Fenerbahce. Karim Benzema, allora diciottenne, si mise subito in luce segnando all'esordio in una vittoria del suo Lione per 2-1 sul Rosenborg. Ma ci sono anche nomi meno altisonanti: Miroslav Orsic fece una sorprendente tripletta all'Atalanta, battuta 4-0 dalla Dinamo Zagabria e Yacine Brahimi ne fece altrettanti in un Porto-Bate Borisov. Anche l'ex bianconero Iaquinta, con la maglia dell'Udinese, ne fece 3 al Panathinaikos. Stesso numero di gol fatto da Aiyegbeni col Maccabi Haifa contro l'Olympiacos.