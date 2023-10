Pastorello: “Acquisto della Juve a gennaio? Avevano Arthur…”

L'abilità della Fiorentina è stata quella di fiutare una grande opportunità con Arthur. E' un giocatore che non si deve presentare, serviva solo capire che la situazione del ragazzo era particolare, dovuta a un infortunio, a problematiche tattiche e tecniche che con la Juventus di Allegri non lo hanno visto ai suoi livelli per un'interpretazione del ruolo voluta dal mister.