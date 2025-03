Pastorello su Arthur: “Ora sta bene, ma è in prestito secco”

Federico Pastorello, agente di Arthur, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro del centrocampista.

Federico Pastorello, agente di Arthur, calciatore di proprietà della Juventus, ma ora al Girona, ha detto la sua sul futuro del brasiliano. Ecco le sue parole: “Sta andando molto bene. Il campionato spagnolo lui lo conosceva, adesso ha giocato la sua seconda partita da titolare: ha dovuto recuperare chiaramente dal punto di vista fisico, perché purtroppo il fatto di rimanere fuori rosa complica molto le cose. Ma adesso sta molto bene e lo aspettano nove partite una dietro l’altra, dove dimostrare il suo valore. Poi vedremo se riusciremo a prolungare la permanenza oppure se poi si troverà qualcos’altro anche perché è un prestito secco dalla Juventus”.

Sull’Inter

“Per me l’Inter è partita da favorita e rimane tale: al di là dell’organico più completo, sono ragazzi che lavorano assieme da tanti anni e l’allenatore è bravissimo. Inzaghi è riuscito a creare uno spirito di squadra importante e poi devo dire giocano veramente bene. Detto questo, è chiaro: Napoli e Atalanta non le possiamo assolutamente scartare. Intanto perché i punti di distacco sono pochi, e poi perché il calendario dell’Inter è molto fitto. I nerazzurri sono in corsa su tutti e tre i fronti, quindi qualche passo falso può esserci e il campionato secondo me non è ancora chiuso. Sarà bello fino alla fine”. Intanto ecco il comunicato sull’esonero di Motta<<<