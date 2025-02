Osimhen alla Juventus: annuncio pesante poco fa | Calciomercato

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato con la volontà assoluta e totale di costruire qualcosa di importante

Riscrivendo un celebre passaggio del cantautore Pierangelo Bertoli in A Muso Duro, la Juventus si trova con un piede nel presente e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Il passato è determinato dalle cose del campo. Dopo le due vittorie consecutive contro Empoli e Como, la squadra ha ritrovato la fiducia che sembrava persa e pure l’ottimismo per il resto della stagione che verrà. Una stagione che deve concludersi – e su questo la dirigenza è stata categorica – con la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Da questo passerà, oltre che la conferma di Thiago Motta in panchina, anche l’entità del calciomercato dell’estate. Ed è proprio qui, sul mercato, che volge lo sguardo dritto e aperto di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juventus: intrigo d’attacco. La situazione

Facendo un punto, il tema dei temi è quello che riguarda l’attacco. In quel reparto l’incertezza è massima. I motivi sono presto detti. A regime, oltre ad Arek Milik che è infortunato e non pienamente coinvolto nel progetto, abbiamo Dusan Vlahovic e Kolo Muani. Il primo pare destinato: persistenza fino a giugno e poi cessione. Questo il suo destino a meno di clamorosi colpi di scena. Per quanto riguarda il secondo ci sono più sfumature da considerare. Il suo impatto sulla Serie A è stato clamoroso con 5 gol in 3 partite. Ma non sappiamo se il PSG, in estate, aprirà alla cessione. Più probabile, ad oggi, visto anche il rendimento, che venga riportato sotto la Tour Eiffel.

Allo stato attuale, la Juventus potrebbe ritrovarsi a fine stagione senza nemmeno un attaccante. Ed è per questo che ci si sta già muovendo in sede di calciomercato. Come riporta TMW il preferito di Giuntoli è diventato Victor Osimhen. Si sta lavorando per mettere a segno il colpaccio. Sarebbe un calciatore che Giuntoli conosce già molto bene e che potrebbe davvero fare la differenza in vista di una stagione – la prossima – che dovrà essere quella del riscatto. Per lui e per la Juve, che deve necessariamente lottare per lo scudetto. E allora occhio: Victor non andrà via facilmente dal Napoli (DeLa venderà cara la pelle) ma allo stesso tempo la Juventus potrebbe rappresentare la soluzione giusta per tutti. Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni esclusive, infatti, ci sono buone possibilità che Osimhen possa essere uno dei nomi più chiacchierati in assoluto in tema juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Vedremo. Intanto, comunque, la Juve starebbe lavorando a qualcos’altro di enorme <<<