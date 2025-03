Parolo: “La Juve non è pronta a puntare per lo scudetto”

Intervenuto nel corso del programma di Dazn Step on Football l'ex centrocampista Marco Parolo ha analizzato la stagione della Juve

Intervenuto nel corso del programma di Dazn Step on Football l’ex centrocampista Marco Parolo ha analizzato la stagione della Juve: “Ci metto tanta colpa da parte dell’allenatore che ha sbagliato la lettura della partita ma anche dei giocatori che non hanno messo la loro leadership. Gli togli un peso, il -6 li ha catapultati in una realtà dove poi arriva l’Atalanta che ti mette a nudo tutti i tuoi problemi. Ci sono problemi nei rapporti tra squadra e allenatore. La Juve non è pronta per puntare lo scudetto“.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita l’allenatore bianconero Thiago Motta ha commentato: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo il rigore, discutibile ma non voglio fare una critica, abbiamo provato ad andare in avanti ma loro hanno saputo contrattaccare molto bene. Siamo una squadra giovane e abbiamo subito a livello mentale questo gol. Siamo tristi e dispiaciuti. Non si riparlerà più di questa storia dello scudetto. Ora bisogna andare avanti. È una sconfitta che non ci piace ma non la metto sullo stesso piano della sconfitta contro l’Empoli. La nostra reazione non è stata ottimale, avremmo dovuto mantenere l’equilibrio”. Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: tutto vero, dicono che Vlahovic… <<<