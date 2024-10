Parma, rammarico Sohm: “Con la Juve avremmo potuto vincere”

Le parole dei giocatori del Parma Sohm e Delprato al termine della partita pareggiata contro la Juve: gioia e rammarico

Prima Delprato e poi Sohm: il Parma contro la Juve è andato per due volte in vantaggio ma alla fine è riuscito a strappare soltanto un pareggio. Un punto che non può far triste la squadra di Pecchia ma che è al tempo stesso un po’ dolceamaro visto che gli ospiti hanno rischiato di vincere la partita fino all’ultimo minuto. Non a caso Sohm al termine della partita ha detto: “Abbiamo visto anche oggi, contro squadre forti possiamo fare una grande partita, ora però bisogna vincere, anche oggi abbiamo avuto tante occasioni per vincerla“.

Juve-Parma, le parole di Delprato

L’autore dell’altro gol Delprato ha invece ha detto: “Sono contento, sinceramente io non penso mai a fare gol, cerco di esprimermi al meglio per quelle che sono le mie doti difensive. Però poi se arriva è sicuramente una bella soddisfazione, soprattutto perchè ha contribuito al pareggio della squadra. Pareggio? Sono contento prima di tutto per la squadra, non sono frasi fatte, perchè portare a casa un punto su un campo come questo è sempre difficile. Poi il gol è sicuramente una bella soddisfazione”. Il difensore del Parma non è stato però soltanto decisivo con i suoi gol ma anche con tantissimi salvataggi decisivi, senza dubbio il migliore in campo della partita.