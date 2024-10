Juventus-Parma 2-2, Pecchia: “Il risultato non mi soddisfa2

Le parole dell'allenatore del Parma Pecchia ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Juve

Al termine della partita contro la Juve l’allenatore del Parma Pecchia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il risultato non mi soddisfa. Abbiamo avuto voglia di giocare e confrontarci con una squadra forte, in un ambiente bellissimo. Sapendo di dover soffrire e con tanto lavoro difensivo: dopo una partita del genere, devi uscirne con la rabbia giusta. Abbiamo creato tanti presupposti per fare gol ma a casa portiamo troppo poco. Abbiamo subito inevitabilmente la Juventus, ma difendendoci con ordine. E in ripartenza ci siamo trovati in certe situazioni che fanno rabbia. Bisogna vincere le partite“.