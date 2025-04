Juve, Pavan: “Kolo Muani in netto ballottaggio con Yildiz”

Massimo Pavan ha parlato delle possibili scelte di formazione della Juve: per il giornalista, ci sarebbe un ballottaggio Kolo Muani-Yildiz

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della possibilità di rivedere in campo dal 1′ minuto con la maglia della Juventus contro il Parma Randal Kolo Muani. Ecco un estratto delle sue parole: “Kolo Muani, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi potrebbe essere confermato come sorpresa della giornata. L’attaccante francese è in netto ballottaggio con Kenan Yildiz. Si giocherà fino all’ultimo la maglia nella partita più importante per lui da quando è alla Juventus. Eh si, si tratta del match per lui che conta di più, perché potrebbe essere quello del rilancio o della definitiva bocciatura”.

Pavan: “Le ultime prestazioni di Kolo Muani sono state nebbiose”

Il giornalista ha proseguito: “Muani con Tudor ha avuto solo un numero marginale di minuti, tuttavia, non è riuscito a sfruttare al meglio il poco tempon che gli è stato concesso, andando incontro ad un lento, ma inesorabile, peggioramento del livello delle prestazioni. A Torino, contro il Parma che parta dall’inizio, o che entri a gara in corso, si aspettano un grande cambio di rotta e che l’attaccante francese possa essere un protagonista migliore, magari regalando gol o assist. I cinque gol in tre partite, ormai sono un lontano ricordo. Mette tristezza solo a pensarci; un ricordo che è stato sostituito dalle prestazioni “nebbiose” delle ultime settimane. Oltre che da una grande capacità di essere molto inconcludente”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus contro il Parma <<<