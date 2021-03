Paratici: “Ronaldo rappresenta il futuro della Juventus”

Le parole del dirigente prima della partita contro il Cagliari

La Juventus è chiamata a ripartire dopo l'eliminazione dalla Champions League subita per mano del Porto, con i bianconeri che non sono riusciti ad andare oltre il 3-2 che li ha condannati a salutare l'Europa per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale. Lo scorso anno alla squadra allora allenata da Maurizio Sarri fu fatale il doppio incrocio contro i Lione, mentre gli uomini di Andrea Pirlo non sono riusciti ad andare oltre il turno dopo aver perso la partita di andata al Do Dragao per 2-1 ed aver vinto quella di ritorno, che in virtù del maggior numero di gol subiti in casa li ha eliminati.