Paredes: “Alla Juventus stagione complicata. Ora ho la fiducia di Mourinho”

Paredes è ritornato a parlare della scorsa difficile stagione in forza alla Juve: l'argentino ora godrebbe della fiducia del tecnico Mourinho

Intervenuto in occasione della conferenza stampa di vigilia del match di Europa League tra Roma e Servette , Leandro Paredes ha parlato anche di Juventus . Il centrocampista argentino ha fatto parte della rosa bianconera guidata dal tecnico Massimiliano Allegri nella scorsa annata. Il giocatore era giunto in prestito con diritto di riscatto nel finale di calciomercato dal PSG .

Ecco cosa ha detto Paredes: "Ho trovato una Roma molto cambiata e mi sento felice, anche la mia famiglia lo è. Mi sento pronto per questa sfida, amo Roma e darò sempre il massimo, ogni giorno e in ogni allenamento per provare a vincere. Al PSG sono stato benissimo i primi 3 anni, l’anno scorso alla Juventus è stata una stagione complicata. Quando sono arrivato qui Mourinho però mi ha subito dato fiducia".