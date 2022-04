Paramatti: “Il Bologna può dare filo da torcere alla Juventus”

Michele Paramatti, ex calciatore, ha analizzato la sfida di domani pomeriggio tra il Bologna e la Juventus.

Michele Paramatti, ex difensore di Bologna e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni su bolognasportnews.it, in vista del match tra i felsinei e i bianconeri. Ecco le sue parole: "Sarà un match più importante per la Juventus, che non può più permettersi passi falsi e a cui servono punti per rimanere fra le prime quattro. Quest’anno la squadra non è più straripante come negli ultimi anni e quindi il Bologna può dare filo da torcere ai bianconeri. Il Bologna è una squadra ostica e può comunque essere significativo che la Juventus tenga a questa partita, che non si voglia far sorprendere."