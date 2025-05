Panchina Juve, da Tudor a Conte: il punto della situazione

Da Conte fino a Giuntoli e Tudor: nessuno sembra intenzionato a sbilanciarsi. Le ultime novità sulla panchina della Juve

Prendere tempo. Da Conte fino a Giuntoli e Tudor: nessuno sembra intenzionato a sbilanciarsi. Uno stallo apparente che nasconde in realtà tanti ragionamenti e qualche trattativa. Tanto l’allenatore del Napoli quanto quello della Juve si sono detti infatti concentrati al 100% sul presente. Gli azzurri si giocano lo scudetto all’ultima giornata con l’Inter mentre i bianconeri la qualificazione alla lotta Champions. Impossibile pensare però che non abbiamo già cominciato a pensare al futuro. E lo stesso vale per la dirigenza della Vecchia Signora. Il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli ha detto: “Tudor ha avuto un grande impatto. Me lo aspettavo sergente di ferro e invece è molto attento nell’interpretare il tutto sotto l’aspetto psicologico. Futuro? Finiamo il campionato e il Mondiale e poi decideremo”.

Juve, il punto sulla panchina

L’impressione è che la Juve con Tudor abbia avuto dei miglioramenti rispetto alla gestione Motta, ma che non siano stati abbastanza. Troppi pareggi e passi falsi, i bianconeri vogliono una svolta e la vogliono subito. Per questo il nome ideale sarebbe quello di Conte, per un ritorno che farebbe felicissimo anche l’ambiente. Antonio non ha mai negato di voler tornare a Torino e di certo nelle prossime settimane i due club si siederanno per parlarne. Ancora però è troppo presto per dare risposte certe. Questione, appunto, di tempo. Nel frattempo arriva un annuncio folle di calciomercato: Theo Hernandez alla Juve <<<