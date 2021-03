De Grandis: “Scudetto? Non credo che vantaggio Inter sia colmabile”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato ai microfoni di milanews.it di vari temi, tra cui la lotta scudetto nel campionato di Serie A: "Discorso scudetto mai aperto? No, mai aperto no perché se sei campione d’inverno a fine girone d’andata vuol dire che il discorso scudetto è stato aperto, eccome se lo è stato. Poi c’è stata una piccola flessione del Milan, coincisa con una grande crescita dell’Inter. Queste 2 cose insieme hanno procurato il gap che c’è attualmente a livello di punti in classifica, che non credo onestamente sia colmabile. Aritmeticamente il Milan può farcela ancora, ma mi sembra che in questo momento l’Inter faccia fatica a perdere punti, e ha anche lo scontro diretto a favore. La rimonta mi sembra difficile. Voto a stagione Milan? Da 1 a 10 per ora 8. Questa per il Milan è una stagione al di sopra delle aspettative. L’obiettivo massimo doveva essere l’ingresso in Champions League, che in questo momento è abbastanza saldo. La prospettiva scudetto è stata un sogno e comunque dal punto di vista del gioco, la squadra ci ha fatto divertire con i tre trequartisti e con l’esaltazione di alcune individualità come per esempio quella di Franck Kessie".