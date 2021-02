Pagliuca: “Inter favorita per lo scudetto, ma deve stare attenta a Juventus e Milan”

L'ex portiere ha parlato

TORINO - L'ex portiere, Gianluca Pagliuca, ha parlato ai microfoni di TNT Sport Chile di vari temi, tra cui il derby di Milano e la lotta allo scudetto nel campionato di Serie A menzionando la Juventus. Queste le sue parole: "Inter favorita per lo scudetto? Sì, non avendo più le coppe si concentra solo sul campionato. Per me è la favorita, deve stare attenta a Juventus e Milan ma ha qualcosa in più. Vidal? Alla Juve era un giocatore fantastico. Al Bayern Monaco ha fatto benissimo, al Barcellona è andato bene poi è arrivato all'Inter che non è più quello della Juventus. Derby di Milano? Sarà una partita molto difficile per l'Inter come per il Milan. Vedo leggermente favorita l'Inter. Io di derby ne ho fatti tanti, non ne ho mai perso uno. Ho vinto sei volte in campionato e tre in Coppa Italia. Ho un ottimo ricordo dei derby: ricordo tutta la tensione delle partite, però quando c'erano 80-90mila persone ed era bellissimo giocare il derby, ora con gli stadi vuoti mette tristezza".