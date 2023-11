Paganini: “La Juventus è lo specchio di Allegri. Scudetto lotta a tre”

Antonio Paganin ha parlato della Juve osservata in questa stagione: per l'allenatore una squadra a immagine e somiglianza di mister Allegri

Intervenuto a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà, Antonio Paganin ha parlato della Juventus vista contro la Fiorentina e non solo. Ecco le sue parole: "La Juve è lo specchio della sua guida tecnica. Anche con la Fiorentina con il minimo legale ha ottenuto il massimo risultato. Non so per quanto questa buona stella gli permetterà di rimanere lì. Non è una squadra spettacolare, l'Inter invece come manovra è più affidabile".