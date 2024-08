Paganini: “Juventus incognita del campionato”

Antonio Paganini ha parlato della lotta scudetto nella prossima stagione: per l'ex calciatore, la Juve sarebbe la mina vagante della Serie A

Intervistato per Tmw Radio, Antonio Paganini ha parlato della possibile lotta scudetto nella stagione che verrà. Per l’ex calciatore, la Juventus non partirebbe tra le candidate al successo: “Ci metto subito Napoli e Milan. Napoli perché so chi la guida, per Conte parla il lavoro e i risultati. Il Milan perché mi piace tanto, l’ho visto giocare in amichevole e mi sembra una squadra che ha cambiato pelle, gioca molto in verticale, ha già una sua impronta. Come outsider sono curioso di vedere la Roma, che può fare il salto”.

Incertezza Juve

Paganini ha proseguito: “La Juventus è una grande incognita. L’amichevole con il Norimberga lascia perplessi ma è calcio d’estate. Dobbiamo vedere. Mi incuriosisce molto perché reputo Motta molto interessante, lo aspetto nelle prossime partite per poter avere un quadro migliore della situazione”.