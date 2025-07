Paganini: “Juve, non va ripetuto il caso Vlahovic”

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del complicato caso Dusan Vlahovic.

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “La Juve ha fatto il mercato dei dirigenti più che dei calciatori. Ha preso Comolli, Modesto, dovrebbe arrivare anche un ds. Molto probabilmente alla Juve serviva un altro uomo mercato, al di là degli errori delle passate gestioni. Comolli si ritrova in una situazione a cui non è abituato e trova molte difficoltà. Quando vedi Douglas Luiz che non si presenta in ritiro, clamoroso quando sei alla Juve, hai gli agenti di Weah che ti attaccano, la situazione Vlahovic…è difficile. Per me la Juve ha bisogno di 3-4 pezzi importanti”.

Su Vlahovic

"Lo diciamo da mesi, quando hai una priorità che è cedere giocatori importanti come Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Weah e Vlahovic, le cui cifre sono ben oltre 150 mln, la priorità è non svendere. Ma le altre società rimangono lì alla finestra. Il Milan è da settimane che ha contatti con Vlahovic, perché sa che il giocatore vuole tornare con Allegri e magari gli ultimi giorni di mercato non danno alla Juve i 20 mln richiesti ma la contropartita Thiaw. E attenzione a non ripetere un caso Vlahovic. Per questo devono rinnovare ora con Yildiz, perché ci sono tante big sul turco già ora".