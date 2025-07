Vlahovic al Milan: arriva l’annuncio di Sky | Calciomercato Juve

Su Sky Sport hanno parlato in diretta di quello che potrebbe succedere sul fronte legato a Dusan Vlahovic, Juventus e Milan

Jonathan David e Randal Kolo Muani. È questa la traccia di reparto offensivo che Damien Comolli e Francois Amoruso, dirigenti della Juventus, in accordo con mister Igor Tudor, hanno in mente per la rosa del prossimo anno. Prevendendo, quindi, la cessione di Dusan Vlahovic che si sta spingendo fuori – con grande fretta – per scongiurare lo svincolo e, quindi, l’addio senza profitto. Per il canadese tutto ok, per il francese siamo ancora ne work in progress. La Juve, infatti, continua a trattare la formula migliore possibile con il PSG. Situazioni in fieri. Situazioni, su cui abbiamo qualche aggiornamento.

Mercato Juventus | Muani e Vlahovic al Milan: ecco tutti gli aggiornamenti

Così Manuele Baiocchini dagli studi di Sky: “Credo che per quanto riguarda Kolo Muani ogni giorno possa essere buono, ma più si va avanti per la Juventus, magari più crescono le possibilità di riuscire ad ottenerlo, ad ottenere questo nuovo prestito dal Paris Saint-Germain a condizioni un po’ più favorevoli. Perché comunque Kolo Muani non rientra nei progetti del Paris Saint Germain. Lui vuole ritornare alla Juventus e la Juventus sta cercando di fare leva, di fare forza magari mettendo più soldi sul prestito oneroso, aggiungendo un obbligo di riscatto a condizioni un po’ più favorevoli per il Paris Saint-Germain”.

Ma ci sono novità anche relativamente all’altro grande tema del calciomercato della Juventus: la cessione, ricercata con tutta forza, prima che sia troppo tardi. di Dusan Vlahovic. Sempre da Sky, Manuele Baiocchini ha spiegato che: “L’obiettivo della Juventus è quello di cercare di vendere Vlaovic e di prendere Kolo Muani. Su Vlahovic non abbiamo novità resta il Milan sempre sullo sfondo ma in questo momento molto sullo sfondo”. La destinazione Diavolo, piace molto a Vlahovic. Ma il club rossonero non riesce, per il momento, ad accontentare né le richieste economiche della Juve né quelle salariali del calciatore. Vedremo se, avvicinandosi verso la fine del calciomercato, cambierà qualcosa.