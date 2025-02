Paganini: “Comuzzo prossimo obiettivo della Juventus”

Paolo Paganini ha parlato del difensore centrale, Pietro Comuzzo: per il giornalista, il calciatore sarebbe un profilo d'interesse per la Juve

Intervistato a Radio Bianconera, Paolo Paganini ha parlato della campagna acquisti della Juventus, spiegando anche quali potrebbero essere i prossimi movimenti in entrata e uscita. Ecco cosa ha detto: “Al mercato della Juve io darei tra 6,5 e 7. Il colpo più importante ovviamente è Kolo Muani. Il nazionale francese è arrivato in prestito e a giugno bisognerà capire cosa succederà. Attenzione alla situazione Comuzzo, di cui si è parlato poco. Il difensore della Fiorentina sarà un obiettivo della Juve, l’operazione potrebbe essere favorita dal passaggio di fagioli ai viola”.

Paganini: “Non darei per certo l’addio di Cambiaso”

Il giornalista ha proseguito: “Sull’addio di Cambiaso, destinazione City, non lo darei per certo. Il club inglese ha il peso della vicenda giudiziaria legata al Fair Play Finanziario, con tanti capi d’imputazione e molto dipenderà da come andrà a finire, rispetto alla possibilità di operare o meno sul mercato. Loro volevano provare a prendere il giocatore a gennaio, proprio per tutelarsi. In realtà la società di Manchester ha sondato il terreno anche per Douglas Luiz. La Juve innanzitutto deve centrale l’obiettivo Champions League”. Leggi anche la conferenza stampa di mister Thiago Motta <<