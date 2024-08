Paganini: “C’è grande attesa per vedere la Juve di Thiago Motta”

Paolo Paganini ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, ci sarebbe molta curiosità attorno alla sua gestione

Intervistato per Tmw Radio, Paolo Paganini ha parlato della Juventus guidata dal neo allenatore Thiago Motta. Per il giornalista, ci sarebbe molto interesse attorno alla figura e alle idee di calcio dell’ex tecnico del Bologna. Dopo la prima uscita con il Norimberga, terminata con un netto 3-0 per i tedeschi, il pubblico bianconero spera di osservare qualcosa di più questa sera contro il Brest.

Paganini su Thiago Motta e gli altri arrivi in Serie A

Ecco le parole del giornalista: “C’è grande attesa per vedere Thiago Motta alla Juventus. Ha dimostrato di aver fatto bene a Bologna ma anche con lo Spezia, per questo c’è grande attenzione su di lui. Inter e Atalanta hanno due allenatori che sono rodati, un punto interrogativo lo metto su Fonseca al Milan, che non è stato accolto con i petali di rose. Poi per me il valore aggiunto c’è l’ha il Napoli con Conte“.