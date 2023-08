Padovano: “Vlahovic potrebbe andare via dalla Juventus”

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche di Vlahovic e Giuntoli.

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Ad Udine è stata una Juve forte, propositiva, ben consapevole di come si conduce una partita, a discapito della prestazione col Bologna che è stata a livello di gioco un bel passo indietro. E se assegnavano quel rigore, la partita sarebbe stata decisamente compromessa. Però è ancora presto per vedere la vera Signora, aspettiamo qualche partita per capire quale sarà la mentalità di quest'anno.

Chi mi ha convinto di più? Sicuramente non posso che citare Vlahović, che rispetto all'anno scorso è un giocatore ritrovato. Può fare davvero la differenza in questa Juventus. E se messo nelle condizioni giuste, ovvero al centro della manovra offensiva dei compagni, è il valore aggiunto di questa squadra. Il mercato non è ancora finito, per cui aspetterei prima di cantar vittoria. La sensazione è che se dovesse arrivare l'offerta giusta, Vlahović potrebbe andar via dalla Juventus. Per me sarebbe la scelta sbagliata, perché sono abituato a veder restare i giocatori forti in questo club.

Locatelli? Non entro nelle scelte di mercato, anche perché bisognerebbe essere all'interno per capire al meglio la situazione. Rovella è un giocatore forte, ma se è stata fatta quel tipo di operazione ci sarà sicuramente un perché. Giuntoli sa benissimo quel che deve fare, lui è sicuramente la persona giusta per perseguire il bene della Juventus. Giuntoli? Conosco la persona e il professionista, per me è stato un ottimo acquisto da parte della Juventus. Farà sempre tempo, è appena all'inizio del suo lavoro e in questo momento bisogna lasciarlo lavorare tranquillo. Diamogli tempo e fiducia, i giudizi possono aspettare".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con JuveNews.eu e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei bianconeri in campionato e in europa.