Padovano: "Vlahovic non si deve innervosire. Sul PSV..."

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita di Champions con il PSV.

Michele Padovano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Juve un po’ timidina nei primi 15′ di partita, ha lasciato in mano il gioco al Psv ed è andata bene che loro non hanno segnato. Poi Locatelli e McKennie, che per me hanno fatto la differenza, hanno alzato il baricentro come tutta la squadra ed è cambiata la partita. Ovviamente Yildiz, con il suo talento, si è inventato un magnifico gol. Certo la difesa del Psv non è sembrata così irresistibile, ma è stato un fantastico esordio se il buongiorno si vede davvero dal mattino”.

Su Thiago Motta

“A me è piaciuto, gli ho fatto anche i complimenti perché penso sia giusto così. Si è preso le sue responsabilità, non si è nascosto dietro ad un dito e ha ribadito che le grandi squadre come la Juventus devono lottare per vincere e non per partecipare. Mi aspetto che la Juve in Champions riuscirà ad arrivare tra le prime 8, mentre in campionato dovrà lottare fino alla fine. Vlahovic? Per me non deve innervosirsi, è stata una delle prime cose che ho notato. E’ un ragazzo giovane, forse sta patendo un po’ troppo le critiche piovute e non deve far altro che giocare in maniera più tranquilla. Ma il suo valore non è affatto cambiato, lui i gol li continuerà a fare e ci sarà tutta la squadra che lo metterà nelle giuste condizioni di tirare in porta. Deve stare più sereno”.