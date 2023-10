Padovan: “Juventus vittima dei comportamenti dei suoi giocatori”

Giancarlo Padovan ha commentato il caso scommesse riguardante Nicolò Fagioli: per il giornalista sarebbe un altra grana ai danni della Juve

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha affrontato l'argomento Nicolò Fagioli. Il calciatore della Juventus si è autodenunciato dopo aver preso parte a delle scommesse illecite su piattaforme di scommesse, a quanto pare anche sul calcio. Ecco cosa ha scritto: "Dopo Pogba, Fagioli. Se c’è una società che in questi mesi è stata vittima del comportamento illecito o scorretto dei suoi calciatori, questa è la Juventus. Perché un conto è perdere un giocatore per infortunio, un altro è imbattersi, una volta ancora, nelle maglie della giustizia. Penale e sportiva. Sia Pogba che Fagioli hanno operato all’insaputa del club. Il primo, più o meno candidamente, l’ha ammesso, essendosi fatto aiutare da un medico amico. Il secondo perché la fattispecie per la quale è indagato (scommesse su piattaforme illegali) riguarda ovviamente solo l’ambito personale".