Juve, Fabrizio Corona: “Fagioli? La società sapeva e non ha denunciato”

La vicenda Fagioli ha sconvolto tutto il mondo Juve, ma non Fabrizio Corona che aveva anticipato la notizia diversi vesi fa. Intervenuto su TvPlay l'ex paparazzo ha detto: "Quando ho dato questa notizia cinque mesi fa, di cui ho tutte le carte possibili e immaginabili, cioè che F agioli era inguaiato, perché scommetteva da tantissimo tempo e aveva debiti con gente pesante, serba". "È stato messo fuori rosa da Allegri, trovando motivi diversi dalla realtà dei fatti. La società lo sapeva e non ha denunciato, sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Quindi, oltre la responsabilità di Fagioli vi è anche quella della Juventus", ha concluso. In tutto questo, occhi bene aperti: poco fa è arrivato un aggiornamento molto pesante proprio sul mercato della Juventus<<<