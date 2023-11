Padovan: “Juve-Inter pronostico già segnato. Ma io gli sbaglio sempre…”

Intervistato a Radio Sportiva, Giancarlo Padovan ha fatto il suo pronostico sul match della prossima giornata di Serie A tra Juventus e Inter . Sulla carta, un confronto che non farebbe sorgere dubbi sia per il match secco sia con vista scudetto. Ecco le sue parole:

"La partita contro l’Inter mi sembra già segnata, anche se io sbaglio quasi sempre i pronostici. Allegri? Costretto a lanciare i giovani, è un gestore di spogliatoio piuttosto che un creatore di gioco. Ma non vincerà lo scudetto secondo me. Non ha una squadra per vincerla, l’Inter è nettamente più forte perché ha una rosa doppia. Vincerà sicuramente lo scudetto".