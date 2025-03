Orsi: “Non capisco perchè Vlahovic non giochi neanche un minuto”

Nando Orsi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei 90 minuti in panchina di Dusan Vlahovic.

Nando Orsi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Radio: “Non capisco perché Vlahovic non giochi neanche un minuto. Hanno litigato ferocemente, sennò non si spiega. Mi fa arrabbiare che Motta si intestardisca su una situazione. Un allenatore mette i giocatori per vincere le partite, anche se ci ha litigato, ma così è un ostracismo incredibile. Puoi anche averci litigato ma stai perdendo, non puoi non metterlo. Non mi frega niente se si sono picchiati o menati, se io sono l’allenatore devo mettere la squadra in condizione di vincere. Poi ieri ha rivoluzionato la fase difensiva, in un momento così delicato. La formazione di ieri andava in una direzione di sfida”.

Le parole di Giuntoli

"A caldo dobbiamo ritrovare equilibrio, che poi è quello che ci dà quel briciolo di spensieratezza per fare tante cose che in passato abbiamo fatto. Il giocatore più pagato sta 90 minuti in panchina? Non vorrei parlare dei singoli, conta poco, dobbiamo parlare di insieme, non sarebbe corretto parlare di uno o dell'altro. In questo momento tutti insieme dobbiamo con calma ragionare bene su quanto è successo nelle ultime due partite e cercare di ritornare sui nostri livelli tutti insieme".