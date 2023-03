M. Orlando: “Il problema di Vlahovic è la pubalgia, è in difficoltà”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla situazione della Juventus , parlando anche di Vlahovic . Ecco le sue parole sul serbo: "Il suo problema? La pubalgia, chi l'ha avuta sa cosa vuol dire. Ora ha paura, è in difficoltà. Credo sia un buonissimo giocatore, non un campione perché tecnicamente fa fatica. Sbaglia cose anche semplici e deve migliorare da quel punto di vista. E poi quella maglia pesa.

Per quanto riguarda Chiesa, si sa che per certi infortuni ci vuole almeno un anno per tornare ad alti livelli. Un po' per paura, un po' per ritrovare certe situazioni muscolari. Comunque dico una cosa: si gioca troppo, è questo il problema, a ritmi spaventosi e farsi male è un attimo. Se non ti alleni e non risposi è così. Anche i giocatori dovrebbero pretendere di prendere meno e giocare meno.