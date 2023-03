Del Piero: “Vlahovic ha la fiducia di tutti, deve ritrovare serenità”

L'ex calciatore e capitano della Juventus ha parlato dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Friburgo

redazionejuvenews

La Juventus ha conquistato la vittoria nella partita di andata valevole per gli ottavi di finale di EuropaLeague: tra le mura amiche dell'Allianz Stadium i bianconeri hanno vinto per 1-0 contro il Friburgo garantendosi un vantaggio in vista della partita di ritorno, in programma giovedì prossimo in Germania.

L'ex calciatore e capitano della Juventus Alessandro DelPiero, ha parlato negli studi di Sky Sport della partita dei bianconeri: "Alla fine la risolve sempre DiMaria. Non solo ha fatto il gol, ma la prestazione di per sé è stata magnifica. Perfetto l'inserimento e il gol, ma il cross di Kostic è fenomenale, è veloce, è preciso. Non voglio dire che è una palla facile, devi solo incocciarla bene, ma siccome arriva già veloce c'è il rischio di dargli quella forza in più che non serve; invece lui è stato bravissimo a tenerla dentro la porta e ha fatto un gol strepitoso".

"Tutti noi riteniamo che Vlahovic abbia le qualità per fare un gol a partita. Stasera non mi è piaciuto, ci sono state un paio di occasioni in cui doveva andare a tirare in porta. In questo momento l’aspetto psicologico non l’aiuta, la maglia della Juve pesa e molto. In queste squadre contano le partite in cui non fai i gol mentre nelle altre quelle in cui li fai. Deve ritrovare serenità perché ha la fiducia dell’allenatore e dei tifosi, deve lavorare duro e rimanere sul pezzo".